Putin'in sağ kolu Şoygu kayıp

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24 Mart 2022 Perşembe 11:07:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 11:07:00

Putin'in sağ kolu Şoygu 12 gündür kayıp

Kaynak: NTV

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Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girilirken, Putin'in sağ kolu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uzun bir süredir ortalıkta görünmediği ortaya çıktı. Şoygu'dan ‘kalp sorunları' nedeniyle 12 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta dört hafta geride kalırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak görülen Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun nerede olduğu merak konusu.

12 gündür haber alınamayan Şoygu'nun 'kalp sorunları' nedeniyle ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Savaşta beklediği başarıyı elde edemeyen Putin'in Şoygu'nun da ortadan kaybolmasıyla derin bir krize girdiğini belirten ülkedeki muhalif basın kuruluşları, Savunma Bakanı'nın eski görüntülerinin basına servis edildiğini aktardı.

Son dönemde sık sık Putin'in yakın çevresi arasında bir cadı avı başlattığı ve ABD ile İngiltere'nin askeri planlarının sızdırılmasının ardından yakın müttefiklere karşı temkinli olmaya başladığı vurgulanıyordu.

Şüphe uyandıranlar arasında, Ukrayna'da 10 binden fazla askerin ve toplu sivil ölümlerinin nedeni olduğuna inanılan operasyondan sorumlu olan Şoygu da olduğunun altı çiziliyordu.

KIZI UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİYLE POZ VERMİŞTİ

Bununla birlikte Savunma Bakanı Şoygu'nun 31 yaşındaki küçük kızı Ksenia'nın Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz verdiği görülen fotoğraflar servis edilmişti.

18 Mart'ta, 66 yaşındaki Şoygu, Kremlin'in internet sitesinde yer alan bir haberde, Putin'in güvenlik konseyinin daimi üyeleriyle 'Ukrayna'daki özel operasyonun ilerleyişi' hakkında görüştüklerini söylediği belirtilmiş, ancak haberle birlikte servis edilen fotoğrafın 11 Mart'a ait olduğu tespit edilmişti.

Savaşın başlarında sık sık ortaya çıkan Şoygu'ya yakın bir kaynak ise, Savunma Bakanı'nın çevresine kendini iyi hissetmediğini ve kalp sorunları olduğunu söylediğini aktardı.

Etiketler : Vladimir Putin RUSYA UKRAYNA SAVAŞ Sergey Şoygu
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