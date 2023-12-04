VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
''İsrail hapishanelerindeki binlerce esir açlıkla karşı karşıya''
Bakan Bayraktar'dan 'emisyon' vurgusu: "2030'a kadar 100 milyon ton azaltmayı hedefliyoruz"
Kassam Tugayları duyurdu! İşgalci İsrail'e ait 28 askeri araç vuruldu
Rusya'da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
NATO Denizaltı Gücü Komutanı, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Putin'den Türkiye açıklaması: Bağları daha da geliştirmekte kararlıyız
04 Aralık 2023 Pazartesi 20:22:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 20:22:00

Putin'den Türkiye açıklaması: Bağları daha da geliştirmekte kararlıyız

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ortaklığın en yüksek düzeyde olduğunu ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayandığını belirterek "Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı" dedi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda, aralarında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de bulunduğu, Rusya'da göreve başlayan 21 ülkenin büyükelçisini kabul ederek, güven mektuplarını aldı, diplomatları tebrik etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, "Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayanıyor. Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Putin, söz konusu temaslarda ikili ilişkilerle ilgili tüm önemli konuların ele alındığını dile getirdi.

"ENERJİ SEKTÖRÜNDE RUS-TÜRK İŞBİRLİĞİ GERÇEKTEN STRATEJİK"

Putin, şunları söyledi:

"Enerji sektöründe Rus-Türk işbirliğinin gerçekten stratejik olduğunu özellikle belirtmek isterim. Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu), Türkiye'de ilk nükleer Akkuyu santralini inşa etmeye devam ediyor. Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğal gaz sektöründe yakın işbirliği oluşturuldu. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var."

Rusya'da yarın Gönüllüler Günü'nün kutlanacağını, bu kapsamda 95 ülkeden gönüllü ekiplerin katıldığı yarışma düzenlediğini kaydeden Putin, "Türkiye'den gönüllü ekip, düşük gelirli ailelere destek dalındaki yarışmayı kazandı" dedi.

Etiketler : PUTİN RUSYA TÜRKİYE BAŞKAN ERDOĞAN
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX