Putin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk açıklama
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Putin, "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanırım, yetenekli bir iş insanıydı." dedi.
usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver'de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Putin, "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanırım, yetenekli bir iş insanıydı." dedi.
Putin: Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı"
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