VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Irak'ta enerji hamlesi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Bakan Koca'dan öğrencilere tebrik
TCMB'nin para politikası kararına övgü: Dolar karşısında bir rallinin başlangıcı olabilir
Polonya Başbakanı'ndan Wagner iddiası: Özel ordu artık Putin'in kontrolünde
Putin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk açıklama
24 Ağustos 2023 Perşembe 19:08:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 19:08:00

Putin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Putin, "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanırım, yetenekli bir iş insanıydı." dedi.

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver'de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Putin, "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanırım, yetenekli bir iş insanıydı." dedi.

Putin: Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı"

Putin: Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek

Etiketler : putin prigojin wagner rusya
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX