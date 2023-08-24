Putin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk açıklama

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver'de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Putin, "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanırım, yetenekli bir iş insanıydı." dedi.

Putin: Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı"

Putin: Soruşturma Komitesi Tver'deki uçak kazasına ilişkin ön soruşturma başlattı, sonuna kadar gidilecek