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30 Ekim 2023 Pazartesi 22:32:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 22:32:00

Putin'den İsrail'in katliamlarına sert tepki: Hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Kaynak: AA

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Putin İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : PUTİN İSRAİL GAZZE TEPKİ
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