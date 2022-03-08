Türk diplomasisinin büyük başarısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin üstünden 12 gün geçti. Diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye, barış umudu doğuran en önemli adımı attı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.

Diplomatik kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, üçlü zirve konusu önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinde netleşti. Görüşmede Erdoğan'ın "İki ülkenin dışişleri bakanlarının buluşmasına ev sahipliği yapalım" önerisi ve ısrarı üzerine Putin de olumlu yaklaşım sergiledi, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a görüşün talimatı verdi.

HER KONU KONUŞULACAK

Aldığım bilgilere göre, zirve 'ateşkes' veya 'insani koridor' gibi tek bir konuya indirgenmeyecek; Rusya-Ukrayna arasındaki tüm sorunlar ele alınacak. Buna, Kırım, Donbas ve özellikle Putin'in eleştirdiği Ukrayna'nın NATO'ya girerek Rusya için tehlike oluşturacağı iddiası dahil...

Ankara, zirve için 'ikili görüşme de olabilir' seçeneğini de sundu, ancak iki taraf da "Türkiye'nin de gözlemci olarak masada olmasını" istedi.

Üçlü zirveden beklenen, Erdoğan'ın Putin'e söylediği gibi 'barışın kapısını aralaması'...

DİPLOMASİ İÇİN GEÇ DEĞİL

Kaynaklar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra bile çözüm için 'diplomasiyi' temel yol olarak gösterdiğine ve attığı son adımla da 'diplomasi için geç kalınmadı' mesajını dünyaya verdiğine işaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafları aynı masada buluşturmak için tam 40 görüşme gerçekleştirdi. Antalya zirvesi, savaşın taraflarını dışişleri bakanları düzeyinde ilk kez buluşturmuş olacak.