Putin imzaladı... Ukrayna ile yapılan anlaşma feshedildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına ilişkin anlaşmayı fesheden yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına dair işbirliği anlaşması feshedildi.
Söz konusu yasa, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması tarafından 1 Haziran, Federasyon Konseyi'nce de 7 Haziran'da kabul edilmişti.
Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımı ile ilgili işbirliği anlaşması Kerç kentinde 24 Aralık 2003'te imzalanmıştı.
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