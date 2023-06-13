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13 Haziran 2023 Salı 19:45:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 19:45:00

Putin imzaladı... Ukrayna ile yapılan anlaşma feshedildi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına ilişkin anlaşmayı fesheden yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımına dair işbirliği anlaşması feshedildi.

Söz konusu yasa, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması tarafından 1 Haziran, Federasyon Konseyi'nce de 7 Haziran'da kabul edilmişti.

Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın kullanımı ile ilgili işbirliği anlaşması Kerç kentinde 24 Aralık 2003'te imzalanmıştı.

Etiketler : putin ukrayna Azak Denizi ve Kerç Boğazı
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