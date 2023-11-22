VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE'den İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma konusunda açıklama
İznik'te sahte alkol üretip satan şüpheli yakalandı
İngiliz STK'lar: Gazze'de gereken kalıcı ateşkes
MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı
CHP'li İBB yönetimi zamma doymuyor! İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
İzmir'de durdurulan otomobilde 1 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
22 Kasım 2023 Çarşamba 15:33:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 15:33:00

Putin: Gazze'deki durum kritik sınırı aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarına yardımcı olacaklarını belirterek, "Oradaki (Gazze'deki) durum çoktan kritik sınırı geçti." dedi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Putin, "Oradaki durum çoktan kritik sınırı geçti." ifadesini kullandı.

Putin, 900'ün üzerinde tahliye başvurusu aldıklarını belirterek, "Bunların 639'u Rus vatandaşı, 271'i de bu vatandaşların akrabaları." diye konuştu.

Vatandaşların tahliyesine önem verdiklerini vurgulayan Putin, "Bu çok önemli insani, asil bir görevdir. Gerçekleşen olaylardan mağdur durumda kalan insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Orada nelerin olup bittiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle vatandaşlarımıza yardım etmek kutsal görevimizdir." dedi.

"TACİKİSTAN'A S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ULAŞTIRDIK"

Putin, Moskova'da dün görüştüğü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile güvenliğin sağlanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak savunma sisteminin oluşturulmasının önemine işaret eden Putin, bu yönde çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, "Tacikistan'a iki grup S-300 hava savunma sistemi ulaştırdık. Toplam 8 fırlatma sistemi oluyor." açıklamasını yaptı.

Etiketler : putin gazze rusya
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX