VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Başkan Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti
Bakan Fidan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 4,5 azaldı
Dünya liderleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
İsrail ordusu, Gazze'de 450'den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
29 Ekim 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 10:45:00

PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Kaynak: AA

ABONE OL

PTT AŞ, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu 15 lira bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 35 lira bedelli ilk gün zarfı, ayrıca içerisinde anma pulu, seri numaralı blok pulun bulunduğu kitapçık ile ilk gün zarfı bulunan portföy 300 lira bedelle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi alanında, PTT iş yerlerinde, kuruma ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Ulus PTT Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu'nda "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı 29.10.2023 Ankara" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Etiketler : ptt anma pulu türkiye cumhuriyeti yüzüncü yıl
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX