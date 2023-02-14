Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında psikososyal destek çadırları kurulacak.



Türk Kızılayına bugüne kadar 5 binin üzerinde gönüllü ruh sağlığı uzmanı başvuruda bulundu. Gönüllü uzmanların, deprem bölgesinden başka illere de giderek depremzedelere yönelik çevrim içi ve yüz yüze terapilerle bilgilendirme eğitimleri düzenlemesi planlanıyor.