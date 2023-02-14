Psikososyal destek çadırları kurulacak
Türk Kızılayı'na bağlı psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri, depremin travmatik etkilerini azaltmak için depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti veriyor.
Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında psikososyal destek çadırları kurulacak.
Türk Kızılayına bugüne kadar 5 binin üzerinde gönüllü ruh sağlığı uzmanı başvuruda bulundu. Gönüllü uzmanların, deprem bölgesinden başka illere de giderek depremzedelere yönelik çevrim içi ve yüz yüze terapilerle bilgilendirme eğitimleri düzenlemesi planlanıyor.