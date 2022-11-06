Provokatör Yunan'a İmamoğlu sahip çıktı
Kaynak: Akşam
Gümrükte isim benzerliğinden dolayı yaşanan teknik sorunu provoke ederek Türkiye'yi giriş yapmaktan vazgeçen Yunan Başkan Tzitzikostas'a Ekrem İmamoğlu sahip çıktı.
Yunanistan'ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere feribotla İzmir'e geldi. Gümrük işlemleri sırasında diğer yolcularla birlikte kimlik kontrolü yapılan Tzitzikostas, giriş kısıtlaması bulunan biriyle isim benzerliğinden kaynaklanan teknik sorundan dolayı bir süre yerel makamlarca misafir edildi.
İsim benzerliği sorununun çözülmesinin ardından görevliler Tzitzikostas'a İzmir'e giriş yapabileceğini söyledi. Ancak sorun 15-20 dakika içinde çözülmesine rağmen olayı drama haline getiren Tzitzikostas, yetkililere, Türkiye'ye giriş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Bazı Yunan haber siteleri ise aynı zamanda Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Tzitzikostas'ın gecikme durumuna ilişkin asılsız iddialar ortaya attı.
Yunan haber sitelerinin "provokasyon" iddialarına Türk tarafından ise yalanlama geldi.
İMAMOĞLU: ARAŞTIRACAĞIM
Yunan Opentv beyan veren Ekrem İmamoğlu "Arkadaşım Kostas'tan (Bakoyannis) bugün meydana gelen olay hakkında çok kısa bir bilgi almayı başardım. Olayın detaylarını öğrendikten sonra yarın hem kamuoyunu hem de tüm Balkan şehirlerini bilgilendireceğim" dedi.
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