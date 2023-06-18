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18 Haziran 2023 Pazar 19:59:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 19:59:00

Provokatif paylaşımlar yapan Hüseyin Turan'ın konseri iptal edildi

Kaynak: IHA

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 61. Bursa Festivali çerçevesinde sahne alacak olan Hüseyin Turan'ın konser programını iptal ettiğini açıkladı

Seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hüseyin Turan'ın, 29 Temmuz'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile sahne alması planlanan konseri iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"61. Bursa Festivali'nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu sebeple daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda millî iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim."

Etiketler : hüseyin turan konser bursa alinur aktaş
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