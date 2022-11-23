Provokatif 'deprem' paylaşımları hakkında yasal işlem başlatıldı
Kaynak: TRT Haber
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada depremle ilgili provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde 93 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Emniyet'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz❗— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 23, 2022
Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/jbuPT2kOFG
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