Provokatif 'deprem' paylaşımları hakkında yasal işlem başlatıldı

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz❗

Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/jbuPT2kOFG