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Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
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07 Mart 2023 Salı 20:44:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 20:44:00

Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş

Kaynak: AA

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yan yana iki farklı binanın alt kısmında bulunan ve yapım sonrası projeye aykırı şekilde duvarları kaldırılarak birleştirilip iş yeri haline getirilen dükkan mühürlendi. İş yeri sahibi ise iddiaları reddetti.

Çiftlikköy'e bağlı Sahil Mahallesi Şehit Polis Memuru Abdulhamit Kaya Caddesi'ndeki bir zincir marketin bulunduğu dükkanın projeye uygun olmayan şekilde birleştirildiği iddiasıyla bina sakinleri tarafından belediyeye şikayette bulunuldu.

Söz konusu iş yerinde inceleme yapan Çiftlikköy Belediyesi ekipleri, farklı dönemlerde yapılan iki binanın alt katındaki iki farklı bölümün bazı duvarlarının kaldırıldığını tespit etti.

Projeye aykırı şekilde birleştirilmenin yapıldığını belirleyen ekipler, iş yeri sahibi ile kiracı olan zincir market yetkililerine durumu anlatarak iş yerini mühürledi.

İKİ FARKLI BİNANIN ALTINDA TEK DÜKKAN

Bina sakinlerinden Sedat Cansız, 7 yıl önce binadan daire aldığını, deprem sonrasında iki farklı binanın birleşik olduğunu fark ettiğini söyledi.

Cansız, iki farklı binanın altında tek bir dükkan bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Japon teknolojisiyle yapılmış olsa dahi farklı zamanlarda yapılan iki binanın altındaki bitişik dükkana o dönem seçilmiş belediye başkanı nasıl izin vermiş? Buraya nasıl ruhsat vermişler aklım hayalim almıyor. Benim davam marka veya mal sahibi ile değil. Kolon, kiriş kesilmiş midir? Teknik olarak bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla iki taşıyıcı duvar yok edilerek tek dükkan haline dönüştürülmüştür. Bunun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum."

İŞ YERİ SAHİBİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İş yeri sahibi ve aynı zamanda yan binayı yapan müteahhit Mevlüt Çiftçi ise 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası inşaat sektörüne girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yapmış olduğum binaların hepsini tek tek gezdirip dolaştırabilirim. Hiçbir korkumuz yok. Sadece iki dükkanın arasından bir geçiş için tuğladan yapılan yeri açmışız. Hepsi bu. Tabi farklı şeyler anlatılıyor. Cami tarafında olan binayı ben yaptım, yanındaki farklı biri yaptı. Sonradan diğer binanın altındaki dükkanı satın alıp birleştirdim. 12 yıldır da kiralık. İki dükkan arasında usulsüzlük yok, sadece birleştirme var. 12 yıl önce geçmiş belediye geldi teknik rapor aldılar. Bu teknik rapor belediyede mevcut."

Etiketler : Yalova Çiftlikköy ilçesi Projeye aykırı işlem

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