Profesörün planı Türkiye'yi dehşete düşürdü

Çocuk hastalara ketamin enjekte edip dissossiyatif (çoklu kişilik bozukluğu) teşhisi koyan İstanbul Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi eski Anabilimdalı Başkanı olan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, ailelerin şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada tutuklandı. Tedavi için gelen çocuklara uyarıcı madde vererek, ailelerin cinsel istismar yaptığına dair iddialarda bulunmasını sağlayan Zoroğlu'nun yazışmaları, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından incelendi.

Zorluoğlu'nun ailelerin bilgisi ve kontrolü dışında çocuklara gönderdiği mesajlar, çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Buna göre, Zoroğlu'nun asıl hedefinin çocukları birer katile dönüştürmek olduğu tespit edildi.

CEZANIZI KENDİNİZ VERİN!

Yeni Şafak'ta yer alan haberde; Zoroğlu çocuk hastalara attığı bir mesajda, "Ben bu meselenin asıl çözümünün öldürülmesini olduğunu düşünüyorum... Birisi de bunlar, 10 kişilik bir listem var, o kadın da listeye girdi sizin elinize silah verilmesi gerekir, cezanızı sizin vermeniz gerekir" ifadelerine yer verdi.

İKİ SERİ KATİL ÖRNEĞİ

Bir başka mesajda ise, ABD'de onlarca kişiyi hunharca öldüren iki seri katili örnek gösteren Zoroğlu'nun akıllara durgunluk veren o mesajı: "Bir yıl içinde intihar eder kesinlikle ama kesinlikle kendisini öldürür ya da "Jeffrey Dahmer" ya da "Ed Kemper" gibi biri olur sonra kendini öldürür... Gidip suçunuzu kabul ederseniz hem iki küçük çocuk hem de ailesini öldürürler"

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Yaşanan korku dolu süreçte çocukları ailelerinin kendilerine kötülük yaptığına inandıran Zoroğlu, ailelerden de yüklü miktarda para temin etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ıncı İhtisas Kurulu'nda çalışırken, FETÖ bağlantısı nedeniyle görevden alındığı, 15 Temmuz'un ardından ise açığa alındığı öğrenildi. Bakırköy'de özel bir klinik açan Zoroğlu, burada 40'ın üzerine çocuk için 'cinsel istismara maruz kaldı' raporu hazırladı.

SAVCILIĞIN TİTİZ İNCELEMESİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kliniğe gelen hastaların bir süre sonra aynı suçlamayla savcılığa başvurması üzerine incelemeyi derinleştirdi. Çocukları ayrı ayrı dinleyen uzmanlar, olayla ilgili 5 kritik bulguya işaret etti:

* Çocuklara Çoklu Kişilik Bozukluğu teşhisinin ardından onam ve bilgi dışı ketamin maddesi verilerek terapi yapıldı.

* Seanslarda, çocukların çok küçük yaşlarda aile içerisinden bir ferdin (öz anne ya da öz baba) istismarına maruz kaldığı telkin edildi.

* Çocukların aileleri ile bağı koparıldı.

* Çocuklara ailelerini CİMER üzerinden şikayet etti.

* İddiaları soruşturan savcılara da, aileleri tutuklaması yönünde telkinde bulunduğu bir bir tespit edildi.