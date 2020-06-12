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12 Haziran 2020 Cuma 12:55:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 12:55:00

Profesör olmuş ama adam olamamış! Tepki çeken görüntüler üzerine beklenen açıklama geldi

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Adnan Menderes Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'ın yaşlı bir hastaya yönelik tavrı büyük tepki toplamıştı. Üniversiteden açıklama geldi.

Adnan Menderes Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın'ın yaşlı bir hasta ile kurduğu diyalog sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Manşet Aydın gazetesinin haberine göre bir hasta yakını tarafından çekildiği anlaşılan görüntülere göre; Aydın, yaşlı kadına yönelik sert üslubu ile dikkat çekerken, argo ifadeler kullanıyor.  Hasta yakınının tepkisiyle çileden çıkan sözde Prof. Aydın, çılgına dönerek ağza alınmayacak küfürler savuruyor.

“ PROFESÖR OLMUŞ ADAM OLAMAMIŞ”

Skandal görüntülerden sonra tepkilerini sosyal medyada gösteren vatandaşlar "Profesör olmuş ama adam olamamış, hastaya saygısı yok. Devletimizin kurumları milletimizin ortak malıdır. O kurumlar hiç kimsenin babasının özel mülkü ya da çiftliği değildir. Konuşmalarınıza dikkat ediniz. Üslup hakareti aşmış resmen kovuyor” ifadelerini kullandı

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptığı açıklamada Sosyal medyada yer alan görüntüler kamuoyu vicdanında olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. İlgili kişi hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur' dedi.

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