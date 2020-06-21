Prof. Dr. Taner Demirer "3 hafta daha maske takarsak" dedi ve güzel haberi duyurdu

Prof. Dr. Taner Demirer "3 hafta daha maske takarsak" dedi ve güzel haberi duyurdu

Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 21 Haziran Pazar gününe ait açıkladığı koronavirüs tablosunu verilerini değerlendirdi.



Demirer, son 3 gündür yeni vaka sayısının düşüş ivmesinde olduğuna dikkat çeki ve 3 hafta boyunca maske (mesaje+hijyen) takarsa günlük yeni vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kontrollü seviyelere yeniden gerileyeceğini açıkladı.

1 Haziran 'yeni kontrollü hayat' sonrası maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmali sonucu test sayısına oranla günlük yeni vaka oranlarının yüzde 4 seviyelerini zorlandığını ifade eden Demirer, 3 hafta maske takılması halinde bu rakamın yeniden yüzde 1 seviyelerini göreceğini açıkladı.