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16 Nisan 2024 Salı 20:57:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 20:57:00

Prof. Dr. Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sezer Hatemi, son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşında hayata gözlerini yuman Hatemi için Zincirlikuyu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül ile Hatemi'nin ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenazede taziyeleri Hatemi'nin eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve Hüseyin Hatemi kabul etti.

Cenazeye katılan Prof. Dr. Bekir Karlığa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böylesi durumlarda konuşmanın zor olduğunu belirterek, "Sezer Hatemi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini 40 yıldır tanırım. Son derece insancıl, insansever ve Hüsrev Bey'in duygularına tercüman olan birisiydi. O, artık Rahmet-i Rahman'a erişti. Cenab-ı Allah, kendisini Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin, temennim ve duam budur." şeklinde konuştu.

Hatemi'nin naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Etiketler : sezer hatemi cenaze namazı Hüsrev Hatemi
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