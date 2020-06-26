Son dakika... Deprem Profesörü Naci Görür'den Manisa depremi analizi

Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında;

"Arkadaşlar merhaba. Az önce Akhisar-Sazoba’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu deprem muhtemelen Gediz Grabeninin Göl Marmara civarında kollara ayrıldığı yerde Kuzey Batı-Güney Doğu doğrultulu ikincil bir graben fayına bağlı olarak gelişti. Tüm bu depremler kanaatimce Gediz Grabeninin Turgutlu-Salihli-Alaşehir güzergahından geçen ana fayın üzerinde hareket eden tavan blokundaki farklı gerilmelerden meydana geliyor. Yani Gediz Grabeninin kuzey kısımları bu bölgedeki Kuzey-Güney yönlü gerilmeye paralel olarak yerleşiyor. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.