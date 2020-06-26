Son dakika... Deprem Profesörü Naci Görür'den Manisa depremi analizi

Prof. Dr. Naci Görür'den Manisa depremi analizi
Bilim Akademisi Üyesi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Manisa Saruhanlı'da meydana gelen depremle ilgili analizlerini paylaştı.
Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında;
"Arkadaşlar merhaba. Az önce Akhisar-Sazoba’da 5.5 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu deprem muhtemelen Gediz Grabeninin Göl Marmara civarında kollara ayrıldığı yerde Kuzey Batı-Güney Doğu doğrultulu ikincil bir graben fayına bağlı olarak gelişti. Tüm bu depremler kanaatimce Gediz Grabeninin Turgutlu-Salihli-Alaşehir güzergahından geçen ana fayın üzerinde hareket eden tavan blokundaki farklı gerilmelerden meydana geliyor. Yani Gediz Grabeninin kuzey kısımları bu bölgedeki Kuzey-Güney yönlü gerilmeye paralel olarak yerleşiyor. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.
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