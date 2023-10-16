Prof. Dr. Arif Verimli: Savaş gerekli olmadıkça cinayettir

Hafta içi her gün saat 10.00'da 360'ta yayınlanan sunuculuğunu Elçin Ateş Ersoy ve Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'nin üstlendiği ''Ne Yapmalı?'' programında Verimli, ''Savaş gerekli olmadıkça cinayettir.'' dedi.

''SAVAŞ GEREKLİ OLMADIKÇA CİNAYETTİR''

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, "Savaş psikolojisi dediğimizde depremde ne yaşanırsa karşımıza çıkan şey odur. Biri doğal anlamda yer kabuğunun sarsılmasıyla başınıza yıkılanlar diğeri ise bomba ile yıkılanlardır. Hepsinde can korkusu var. Ciddi bir şekilde insanları şok eder. ''Savaş gerekli olmadıkça cinayettir.'' diyen Atatürk'ün lafı her şeyi anlatıyor. Savaş ne zaman gerekli olur? Ciddi biçimde yaşama alanlarınız, hayat damarlarınız ya da siz yok edilirsiniz.'' dedi.