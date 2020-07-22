Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti
Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.
Ahmet Yaramış, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili tepki çeken bir açıklamaya imza atarak, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" demişti. Ahmet Yaramış'ın bu sözleri başta 15 Temmuz'da şehit yakınlarını, 15 Temmuz gazilerini rahatsız etmişti.
İSTİFA ETTİ
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.
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