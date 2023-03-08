Prof. Dr. Adem Palabıyık: Erbakan Hoca'nın ahı çıktı, Akşener daha beter olacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, '28 Şubat kararlarının altında Akşener'in imzasının olduğunu biliyoruz. Kader, takdir-i ilahi Akşener'de istemeye-istemeye alınan kararların altına imza attı. Akşener'den Erbakan Hoca'nın ahı bu şekilde çıktı, daha da beter olacak.' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce altılı masayı dağıtıp 3 gün sonra tekrar geri dönmesi muhalefet cephesinin gardını düşürmüştü.
Altılı masanın 6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği anlarda siyasi parti liderlerinin yüzünün asık olması önümüzdeki günlerde yaşanacaklar hakkında ipucu veriyor.
Ülke TV canlı yayınında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, 28 Şubat tarihinde merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın istemeyerek alınan kararların altına imza attığını anımsattı.
"AKŞENER'DEN ERBAKAN HOCA'NIN AHI ÇIKTI"
Palabıyık, "28 Şubat kararlarının altında Akşener'in imzasının olduğunu biliyoruz. Kader, takdir-i ilahi Akşener'de istemeye-istemeye alınan kararların altına imza attı. Akşener'den Erbakan Hoca'nın ahı bu şekilde çıktı, daha da beter olacak" yorumunda bulundu.
Derin aktörlere işaret eden Palabıyık, masanın toplanmasının arkasında devlet dışı aktörlerin baskısının olduğunu vurguladı.
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