VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: 2 terörist öldürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
Hikayemizle kalplere girdik
Köpeğimi kimse korkutamaz
Birbirimize ihtiyacımız var
GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da
Nemrut yıkılmadı
Deprem sonrası renk değişimi
İş yerini aşevine çevirdi
WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
Yaralar sarılıyor
Özlemi dinmiyor
Hastanede moral ziyareti
Çocuklar için bağış çağrısı
Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma
Artık o bir korist
Hayat devam ediyor
Arıca, yönetmen koltuğunda
Afetzedelere kira desteği
Usta isimlere onur ödülü
Oscar'a kardeşi gidecek diye üzgün
Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması
"Sıvılaşma vasfı olan tarım arazisinden, faydan uzak duracağız"
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
08 Mart 2023 Çarşamba 08:20:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 08:20:00

Prof. Dr. Adem Palabıyık: Erbakan Hoca'nın ahı çıktı, Akşener daha beter olacak

ABONE OL

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, '28 Şubat kararlarının altında Akşener'in imzasının olduğunu biliyoruz. Kader, takdir-i ilahi Akşener'de istemeye-istemeye alınan kararların altına imza attı. Akşener'den Erbakan Hoca'nın ahı bu şekilde çıktı, daha da beter olacak.' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce altılı masayı dağıtıp 3 gün sonra tekrar geri dönmesi muhalefet cephesinin gardını düşürmüştü.

Altılı masanın 6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği anlarda siyasi parti liderlerinin yüzünün asık olması önümüzdeki günlerde yaşanacaklar hakkında ipucu veriyor.

Ülke TV canlı yayınında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, 28 Şubat tarihinde merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın istemeyerek alınan kararların altına imza attığını anımsattı.

"AKŞENER'DEN ERBAKAN HOCA'NIN AHI ÇIKTI"

Palabıyık, "28 Şubat kararlarının altında Akşener'in imzasının olduğunu biliyoruz. Kader, takdir-i ilahi Akşener'de istemeye-istemeye alınan kararların altına imza attı. Akşener'den Erbakan Hoca'nın ahı bu şekilde çıktı, daha da beter olacak" yorumunda bulundu.

Derin aktörlere işaret eden Palabıyık, masanın toplanmasının arkasında devlet dışı aktörlerin baskısının olduğunu vurguladı.

Etiketler : Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık 28 Şubat Akşener Erbakan Hoca

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX