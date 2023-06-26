Prigojin duyurdu! Wagner'in varlığı sona eriyor

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rusya'da çıkardığı isyan sonrasında ilk kez yaptığı açıklamada, "Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz'da sona erecekti" ifadelerini kullanarak, "Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti" dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rusya'da çıkardığı kısa süreli isyanının ardından sosyal medya üzerinden 11 dakikalık ses kaydı yayınlayarak, isyanın sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Prigojin, "Geçtiğimiz cuma günü Wagner kampına düzenlenen bir saldırıda yaklaşık 30 Wagner PMC savaşçısı öldürüldü. Wagner, daha çok kan döküleceğini düşündüğü için ayaklandı" dedi.

"YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN HEDEFİ WAGNER'İN YOK OLMASINI ENGELLEMEKTİ"



Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerlemek istediklerini belirten Prigojin, "Yürüyüşümüzün hedefi Wagner'in yok olmasını engellemekti. Biz saldırganlık göstermedik ama füzeler ile vurulduk" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AMACIMIZ YÖNETİMİ DEVİRMEK DEĞİL BU DURUMU PROTESTO ETMEKTİ"



Moskova'ya başlattıkları ilerlemeden vazgeçme nedenlerine değinen Prigojin, "Bizim amacımız yönetimi devirmek değil bu durumu protesto etmekti. Önümüze çıkan tüm askerleri birlikleri ve havaalanlarını bloke ettik. Karada tek bir asker (Rus askeri) dahi ölmedi. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz. Ölen pilotlar için üzgünüz. Eğer bombalanmasaydık bunlar olmayacaktı. Rus kanı dökmek istemedik" dedi.

Bu ilerleyiş sürecinde kendilerine yönelik saldırıların başlaması üzerine daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için geri çekilme kararı aldıklarını dile getiren Prigojin, "İlk birliklerimiz Moskova'ya yaklaştığında çok kan döküleceği belli oldu. Bu nedenle amacımıza ulaştığımızı düşündük" dedi.

Ukrayna'da savaşan özel ve gönüllü birliklerin 1 Temmuz tarihine kadar Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapması şartına Wagner üyelerinin imza atmak istemediğini aktaran Prigojin, "Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz'da sona erecekti" dedi.

İsyan başlatma gerekçelerinin başında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Ukrayna'da yaptığı hatalar olduğunu ifade eden Prigojin, Şoygu ve Gerasimov'un yargılanmaları gerektiğini yineledi.

WAGNER İSYANI



Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında cephede aktif rol alan paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, geçtiğimiz cuma günü Rus ordusunun Wagner kamplarına saldırı düzenlediğini belirterek isyan başlatmış, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia etmişti. Wagner savaşçıları ise Ukrayna'yı terk ederek, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmış, Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Prigojin, Rusya'da gerilimi azaltmayı kabul etmiş ve askerlerini geri çekmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Wagner lideri Evgeny Prigojin aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a gidecek" demişti.