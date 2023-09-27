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Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yılı... TSK özel klip yayımladı
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27 Eylül 2023 Çarşamba 22:23:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 22:23:00

Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yılı... TSK özel klip yayımladı

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TSK, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip yayımladı. Paylaşımda, "Türk Denizcisi 485 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip hazırladı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat görüntülerine de yer verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG Anadolu, TCG Büyükada, deniz karakol uçağı, denizaltı, SİHA ve helikopterlerin de yer aldığı paylaşımda, "Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Türk Denizcisi 485 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : TSK Deniz Kuvvetleri Preveze Zaferi
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