27 Eylül 2020 Pazar 11:46:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 12:03:00
Milli Savunma Bakanlığı: Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci yıl dönümü kutlu olsun
Milli Savunma Bakanlığı: 'Kahraman Ecdadımızın tarihe damga vurduğu Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun.'
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Ecdadımızın tarihe damga vurduğu Preveze Deniz Zaferi’nin 482’nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun." dedi.
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