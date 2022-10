Prag'da tarihi kare!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan Prag'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı bir araya getirdi. Karabağ'da Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından kabul ettiği Zengezur Koridoru konusunda ayak direyen Paşinyan, Erdoğan'ın girişimiyle Aliyev ile süreci görüştü. Görüşmenin Türkiye-Ermenistan sürecine etkileri kadar Azerbaycan ile Ermenistan arasında tamamlanamayan kalıcı barış antlaşmasına da yansımalarının olması öngörülüyor. Erdoğan, daha sonra Paşinyan'ı kabul ederek ikili bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmenin ardından Aliyev, Paşinyan, Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 4'lü görüşme gerçekleştirdi.

'BİZİM ÖN ŞARTIMIZ YOK'

Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada Paşinyan'la görüşmesine ilişkin şunları söyledi: "Görüşmemizi samimi bir havada gerçekleştirdik. Bazı talepler söz konusu oldu. Bu talepleri özel temsilcilerimize ve bakanlarımıza ilettik. Bizim ön şartımız yok. Azerbaycan'la aranızdaki hukuku olgunlaştırın ve barışla ilgili sözleşmeyi yapın, bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa kapıları açarız, hava, kara, demiryolu, bunların önünü açarız."

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bu arada Erdoğan, Prag'da birçok liderle ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, İspanya Başbakanı Sanchez, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Çek Başbakanı Fiala, İngiltere Başbakanı Truss, Hollanda Başbakanı Rutte ve İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü.

Liderlerin oturduğu masada Arnavutluk'ta komünizm sonrasını anlatan bir kitabın yer aldığı görüldü.

MASADAKİ KİTAP DETAYI

Liderlerin buluştuğu masanın üstünde duran "Free - Coming of Age at the End of History" isimli kitapta Arnavutluk'ta komünizmin çöküşünden sonra yeni dünya düzeninin kuruluşu anlatılıyor.

MACRON'A TÜRK BİRLİĞİ DAVETİ

Erdoğan, ayaküstü sohbet ettiği Macron'a "Gel seni de Türk Birliği'ne alalım" diyerek takıldı. Erdoğan "G-20'den sonra gelsem nasıl olur dedi. Gel dedik, ama gelirken hanımla gel... Latifemizi de yaptık. Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

ERDOĞAN, ziyaret ettiği Çekya'nın başkenti Prag'da Türk ve Azerbaycanlı vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Erdoğan'ı bekleyen kalabalık, "Hoş geldin" sloganları attı.

AB, SORUNLARIN ÜSTESİNDE TÜRKİYE İLE GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki zirve sonrası açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'nin, Avrupa Birliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ZİRVENİN ÖNEMİ: : Verimli toplantıların olduğu bir gün geçirdik. Görüşmelerde ikili meselelerle birlikte, Avrupa'nın geleceği, güvenliği ve refahı dahil küresel konuları masaya yatırdık.

AVRUPA BİRLİĞİ: Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin, kıtamızdaki sorunların ele alınması için tam zamanı olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte bu platformun, AB genişleme politikasına bir alternatif olmadığını belirtmek istiyorum. Bu platformumuzun üyelik sürecimize halel getirmemesini vurguladık. AB'nin karşılaştığı meydan okumaların üstesinden gelinmesinde Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Bu hakikatin Avrupalı dostlarımız tarafından da kabul edilmeye başlandığını gördüm. Türkiye'nin önüne çıkartılan engellerin adil olmadığını, dahası bunun Avrupa Birliği'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdim. Bu konuda artık daha vizyonel ve stratejik kararların alınması gerektiğine inanıyoruz.

UKRAYNA KRİZİ: Özellikle ülkemizin Rusya- Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü takdirle karşılanıyor. Bugünkü temaslarımızda pek çok Avrupalı lider Türkiye'nin hamlelerinden bahsetti.

MİÇOTAKİS RAHATSIZ OLMUŞ: Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış izni. Orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların politikaları yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok.

ESAD İLE GÖRÜŞÜR MÜSÜNÜZ: Esad ile şu an için bir görüşmem mümkün değil. Vakti saati geldiğinde Suriye'nin Başkanı ile görüşme yoluna gidebiliriz. Alt kademe de görüşmeler sürüyor. Bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve geri dönüşün hızlanması.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİRİZ: (Yunan gazetecinin sorusu üzerine) Konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara cevabımız 'bir gece ansızın geliriz.' Bunu siz anladığınıza göre onlar da anlamıştır.

İSVEÇ: Terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece, İsveç'e bakış açımız olumlu olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan ülke liderleriyle Prag'da aile fotoğrafında yer aldı.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU'NUN İLK TOPLANTISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 44 ülkenin liderini Prag'da bir araya getirdi. Zirvede AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer aldı. AB'ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve işbirliği platformu niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Kiev'den videokonferans yöntemiyle katılımcılara hitap etti. Liderler ayrıca oturum aralarında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

GÜNDEM ENERJİ KRİZİ

Fransa, doğalgaz boru hatları, siber güvenlik ve enerji kaynakları gibi Avrupa'nın kritik konulardaki altyapısını koruma konusunda liderler arasında potansiyel bir işbirliği alanı oluşturmayı hedefliyor.

'DİKKAT ET! SOROSÇULAR GAZETECİLERİ SATIN ALIYOR'

Erdoğan, Aliyev birlikte bir muhabirin sorularını cevapladı. Aliyev'in "Bu Sorosçu" diyerek şakalaştığı muhabire Erdoğan, "Dikkat et bu Sorosçular gazetecileri satın alıyor" diyerek göndermede bulundu. Liderlerin aralarında şakalaştığı renkli anlar objektiflere böyle yansıdı.

Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etmek için yoğun çaba sarf etti.