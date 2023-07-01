Portekiz Dışişleri Bakanı Cravinho'dan, Bakan Fidan'a taziye telefonu

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Cravinho ile Fidan telefonda görüştü.

Görüşmede Cravinho, Fidan'a dün hayatını kaybeden Büyükelçi Karagöz için taziye dileklerini iletti.

Büyükelçi Karagöz, tatil yaptığı Fethiye'de dün Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaşmış, denizden baygın halde çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.