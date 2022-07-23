Popülerlik statü değildir

Tan Taşçı, YogaKioo dergisine kapak oldu. Şarkıcı müzikten, sahneye hayatındaki değişim sürecini anlattı. Taşçı, röportajda iyi olmayı seçerek ve bundan ilham alarak üretmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Popülerlik hakkında komuşan popçu, ''Popüler olmanın bir statü sahibi olmak olduğunu düşünmüyorum. Benden yaşça büyük birinin kapımı açması beni sanatçı yapmaz sadece tembel yapar" dedi. Mutlulukla ilgili de görüşlerini bildiren Taşçı, ''Mutsuz olduğumuzu itiraf ettiğimizde mutluluğa ilk adımı da atmış olacağız. "Ben mutsuzum" diyebildiğimizde kocaman bir yer açılacak mutluluk için" dedi.