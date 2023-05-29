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29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:45:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:45:00

POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

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30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler : pomem ön başvuru sonuçlar
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