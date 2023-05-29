POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı
30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
- POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı
- İletişim Başkanlığı, seçimin ikinci turu ile ilgili iddiaları yalanladı
- Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'daki olayların taraflarına 'şiddetten kaçınma' çağrısı
- CHP'de seçim sonrası değişim sesleri yükseldi