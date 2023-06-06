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06 Haziran 2023 Salı 21:01:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 21:01:00

Polonya, Ukrayna'daki barajın hedef alınmasını kınadı

Kaynak: AA

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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını kınadı ve eylemi "barbarlık" olarak niteledi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanmasını kınadı ve eylemi "barbarlık" olarak niteledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eylemleri nedeniyle Rusya hedef alındı.

Açıklamada, "Kahovka Barajı'nın bombalanması, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde Rus barbarlığının bir başka eylemidir. Polonya, eylemin faillerinin cezalandırılması için elinden geleni yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, barajın yıkılmasının bölgedeki siviller için ciddi bir tehdit oluşturduğu da kaydedildi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) bombalanarak yıkıldığı duyurulmuş, bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, olaydan Rus ordusunu sorumlu tutmuştu.

Etiketler : polonya rusya ukrayna
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