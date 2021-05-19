Bayraktar TB2, bir ülkenin daha radarına girdi

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19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30:00

Polonya Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken BAYRAKTAR TB2 paylaşımı: İyi haberler geliyor

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Türkiye'nin SİHA ve İHA'ları tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Son olarak, Polonya'dan BAYRAKTAR TB2 açıklaması dikkat çekti. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını, “İyi haberler yakında geliyor… Bizi izlemeye devam edin” notuyla paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin" diyerek BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.

Etiketler : siha polonya bayraktar tb2
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