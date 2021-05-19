Bayraktar TB2, bir ülkenin daha radarına girdi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin" diyerek BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.