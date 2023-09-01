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01 Eylül 2023 Cuma 22:31:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 22:31:00

Polonya helikopteri Belarus hava sahasını ihlal etti

Kaynak: AA

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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya'ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya'nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.

Etiketler : BELARUS POLONYA HAVA SAHASI
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