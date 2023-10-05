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05 Ekim 2023 Perşembe 15:17:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 15:17:00

Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya'da ikinci bir Lampedusa istemiyoruz

Kaynak: AA

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Polonya Başbakanı Morawiecki, göçmenlerin her Avrupa Birliği (AB) ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasını veto edeceğini belirterek, "Polonya'da ikinci bir Lampedusa (Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan ada) istemiyoruz." dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her Avrupa Birliği (AB) ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasını veto edeceğini belirterek, "Polonya'da ikinci bir Lampedusa (Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan ada) istemiyoruz." dedi.

Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polonya'da hükümet ve cumhurbaşkanlığının birlikte etkili şekilde çalıştıklarına dikkati çeken Morawiecki, "Bu olmasa uluslararası alanda bu kadar net bir karar almak mümkün olmazdı. Uluslararası arenada etkili olmamızı sağlayan şey tutarlı duruşumuz ve işbirliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasını veto edeceğinin altını çizerek, "Polonya'da ikinci bir Lampedusa istemiyoruz." dedi.

"Brüksel'den gelen bu dikteyi neden kabul etmeliyiz?" sorusunu soran Morawiecki, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Giderek büyüyen bir sorun yaratılıyor ve bu, yasa dışı göçmenlerle dolu yüzlerce teknenin daha davet edilmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

AB ülkelerinin göç anlaşması

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "göç ve iltica paketi", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı sürecinde paket üzerinde ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemesi üzerine, 8-9 Haziran'daki AB içişleri bakanları toplantısında paketteki "zorunlu dayanışma mekanizması" unsurunda nitelikli çoğunlukla anlaşmaya varılmıştı.

Polonya, söz konusu mekanizma gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara itiraz etmişti.

İktidarının başından beri AB'nin göçmen yerleştirme planına karşı olduğunu belirten Başbakan Morawiecki, 15 Ekim'de yapılacak genel seçimlerle referandum düzenleyeceğini, vatandaşlara yöneltilecek 4 sorudan birinin "Avrupa bürokrasisi tarafından dayatılan zorunlu göç mekanizmasına uygun olarak binlerce yasa dışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?" olacağını bildirmişti.

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan adası Lampedusa'ya sadece 11-17 Eylül haftasında 11 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-3 Ekim tarihlerinde 134 bin 578 düzensiz göçmen teknelerle ulaştı. Bu kişilerden yaklaşık yüzde 70'inin, Avrupa'da ilk ayak bastığı yerin Lampedusa olduğu belirtiliyor.

Etiketler : Mateusz Morawiecki Polonya Başbakanı Polonya göç yasası İtalya
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