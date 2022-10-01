Politico, Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferlerini kaleme aldı

ABD merkezli yayın kurulu Politico, internet sitesinde Rusya Ukrayna savaşında gelinen son durum, ülkelerin tutumları, Avrupa'nın ne yapabileceği ve enerji krizinin yer aldığı bir makale yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi zaferleri de makalede yer aldı.

"TÜRKİYE ARA BULUCU KONUMUNDA"

Makalede, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.

Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, Türkiye'nin hala bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ZAFERLERİ

Tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra, esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığı vurgulanan makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına yer verildi.

Makalede, "Başkan Erdoğan hem Kremlin ile 'açık hatları' koruyor hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini yineliyor." denildi.

"BAŞKAN ERDOĞAN TARAFLARIN YAKINLAŞMASINA YARDIMCI OLDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana en kapsamlı esir takası Avrupa basınının gündeminde yer almıştı.