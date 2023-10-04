VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bolat: Eylül'de ihracat 22 milyar 670 milyon dolar oldu
İstanbul'da akılalmaz olay kamerada: İlaçlanan ev patladı.
Toplu aşı da kapanma da yok!
Türkiye'nin hava harekatı dünya basınında!
Günlük kiralık evler için düğmeye basıldı 1 milyon lira ceza yolda
Akaryakıtta büyük indirim! 5 Ekim'den itibaren benzinde geçerli olacak
04 Ekim 2023 Çarşamba 08:17:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 08:17:00

Polisten eski sevgiliye kurşun! Sokak ortasında öldürdü

Kaynak: İHA- Akşam

ABONE OL

İzmir'de polis memuru, sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'na kurşun yağdırdı. Özütaştan hayatını kaybederken, Berberoğlu da yaşam savaşı veriyor.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Adnan Erman Özbek., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. Bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başlayan Özbek, tabancasını çıkararak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

7 KURŞUN İSABET ETTİ

Polis memuru olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Kayıplara karışan ve her yerde aranan Özbek'in Güzelbahçe'de bir evde cansız bedeni bulundu. Özbek'in tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Polis memurunun kurşunlarının hedefi olan çift kanlar içinde yerde kaldı.

Etiketler : İzmir Erman Özbek izmir polis eski sevgili cinayet
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX