Polisten eski sevgiliye kurşun! Sokak ortasında öldürdü

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Adnan Erman Özbek., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. Bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başlayan Özbek, tabancasını çıkararak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

7 KURŞUN İSABET ETTİ

Polis memuru olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Kayıplara karışan ve her yerde aranan Özbek'in Güzelbahçe'de bir evde cansız bedeni bulundu. Özbek'in tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

Polis memurunun kurşunlarının hedefi olan çift kanlar içinde yerde kaldı.