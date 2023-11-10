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10 Kasım 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 10:30:00

Polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'ü andı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında İstanbul'daki polis ekiplerince, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen anma programına Özel Harekat, Trafik Denetleme, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma, Atlı Polis, Köpek Eğitim ve Polis Arama Kurtarma büro amirlikleri personeli katıldı.

Beylerbeyi polis kontrol noktasında toplanan ekipler, yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası girişine geldi.

Köprünün girişinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ekipler, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı duruşunda bulundu.

Etiketler : 10 kasım mustafa kemal atatürk polis saygı duruşu
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