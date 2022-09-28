Polisin katili terörist, CHP'nin gazetecisi çıktı!

Mersin Mezitli'de polisevine 2 kadın terörist tarafından düzenlenen saldırıda hainlerden birinin PKK'lı 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. Teröristin; PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terörden cezaevinde yattığı, örgüte 2013'te Mersin'den katıldığı, Kandil'de bomba eğitimi aldığı ve PKK'nın sözde özel güç yapılanmasında faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Teröristin metropollerde eylem amaçlı gönderilecek kadrolar arasında yer aldığı öğrenildi.

CHP'nin ise hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ı "tutuklu gazeteciler" kategorisine koyarak, mağdur olarak gösterdiği ortaya çıktı. Dönemin CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeleri Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Nurettin Demir, Aralık 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında tutuklanan gazeteciler için bir rapor hazırladı. Raporun, 53'üncü sayfasındaki listede 10. sırada terörist Dilşah Ercan'ın da yer aldığı ortaya. Terörist Ercan'ın Azadayi Welat Gazetesi'nin muhabiri olduğu ve PKK/KCK/DYG'den hüküm giydiği belirtildi. Raporun 99. sayfasında teröristin gönderdiği bir mektubu da yer aldı. CHP raporunda, Ercan'ın kişisel eşyaları, kamera- fotoğraf makinesi ve sırt çantasının suç delili sayıldığı iddia edildi. CHP'nin gazeteci çantası olarak gösterdiği o çantadan ise bomba çıktı.

İTHAM EDİLİYORLAR

Masumlaştırılmaya çalışılan Ercan'ın, aynı yıl tahliye olduktan sonra örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı öğrenildi. Rapordaki değerlendirmelerde ise "Türkiye'de cezaevlerinde olan gazetecilerin bir bölümü KCK ile ilişkilendirilmekte diğer bölümü devlete karşı suç işlemek ile itham edilmektedirler. Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan gazetecilik mesleğini icra etmek olarak karşımıza çıkmaktadır" denildi.

UTANMADILAR

CHP'li Özel, tutuklu gazeteciler raporunu "11 yıl önceki gazetecinin nereden bilelim terörist olacağını" diyerek savundu. Oysa raporda teröristin 'PKK hükümlüsü' yazan mektubu da vardı.

Raporda imzası bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün yaptığı basın toplantısında "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?" dedi. Özel "Raporun bir sayfası üzerinden CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var. 11 yıl önceki gazetecinin terörist olacağını bileceksin, rezalete bak" ifadelerini kullandı.

'REZALETİ AKLAYAMAZ'

Özel açıklamasında terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı da övdü, "Yattığı hergün Demirtaş'ın nişanesidir" dedi. CHP'li Veli Ağbaba ise raporun toplantısında "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist bulamadık, göremedik. Cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir" ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Özel'in kendisini savunurken rapor için görüşüldüğünü söylediği isimler arasında yer alan Nedim Şener'den tepki geldi. Şener "Özgür Özel, bu rapor konusunda benimle görüşüldüğünü söylemiş, yalan. Raporun hazırlık tarihi 2012 Aralık-2013 Ocak. Ben 12 Mart 2012'de tahliye olmuştum. Rapor konusunda kimse benimle görüşmedi. Rezaleti benim üzerimden aklayamaz" ifadelerini kullandı.

BU İLK VUKUATLARI DEĞİL!

AĞBABA'DAN TERÖRİSTLE TBMM'DE ŞOV

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki Resulayn'da devriye görevi yapan Mehmetçik'e pusu kuran 'Ceren Güneş' kod adlı terörist Özge Aydın, 3 Kasım 2019'da Suriye'de etkisiz hale getirildi. Turuncu kategoride aranan YPG/PKK'lı terörist Aydın'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından 2012'de TBMM'de 'mağdur tıp fakültesi öğrencisi' diye açıklama yaptırıldı. Ağbaba "Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak" dedi.

TANAL DHKP-C'LİLERİ MECLİS'E SOKTU

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret için 14 Mayıs 2019'da TBMM'ye gelen DHKP-C terör örgütü üyesi Mulla Zincir ve Eylem Yücel, polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, Meclis çalışanını rehin almak istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi.

Yakalanan teröristlerin üstünde bomba süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu.

ELİ KANLI HAİNLERİ 'MASUM' GÖSTERDİLER

13 Eylül 2012'de, DHKP-C'li terörist Elif Sultan Kalsen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenledi, öldürüldü. CHP, "İnsan Hakları Raporu'nda haine 'mağdur' dedi.

3 Mart 2016'da DHKP-C'li Berna Yılmaz, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet'e saldırı düzenledi. Terörist çatışmada öldürüldü. Berna Yılmaz'ın, 'Roman açılımı' toplantısında protesto eylemi yaparak tutuklanması sonrasında aralarında CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Süleyman Çelebi, Mahmut Tanal, Oğuz Kaan Salıcı'nın destek verdiği ortaya çıktı.

HAİNİ VURUP ŞEHİT OLDU...

TERÖRİSTLER BÖYLE GELDİ

YARALIYKEN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

Terör saldırısında kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişi yaralandı. Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldü. Olay yerine yakın bir bölgede bulunan bir başka bomba düzeneği de etkisiz hale getirildi. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde polisevine yaklaşan sırt çantalı iki kadının yan yana yürüdükleri, PKK'lılardan birinin çantasını çöp konteynerine attığı görülüyor. Başka bir görüntüde ise teröristlerin polisevine yakın bir noktaya taksiyle gittikleri ortaya çıktı. İfadesi alınan taksi şoförü serbest bırakıldı.

Olay yerinde pompalı tüfekle yakalanan 2 kişi gözaltında.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehit polis memuru Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardında gözü yaşlı bir eş ve 2 çocuk bırakan şehit için, "Kendini feda edip, katliamı engelledi" dedi.

Cenaze töreninde Şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer güçlükle ayakta durabildi. Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa gözyaşlarına boğuldu, Cenaze namazının ardından Gezer, Akbelen Şehitliği'nde toprağa verildi.

CHP'Lİ BAŞKANDAN DEZENFORMASYON

Mersin'deki terör saldırısı sonrası sosyal medyadan dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birini ise CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden yaptı.

Erden Twitter hesabından, "İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış" diye yazdı. Büyük tepki alan Erden daha sonra özür mesajı yayınladı.