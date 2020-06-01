Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak’ta “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen M.E.C. olay yerinden kaçarken polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu Atakan Arslan isimli polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru şehit düştü.

Olayın ardından mahalleye sevk edilen çok sayıda polis, operasyon başlattı. Gece boyunca süren operasyonun ardından polise ateş açtığı iddia edilen M.E.C.’nin yanında olduğu iddia edilen M.A. ve F.A. gözaltına alındı. M.E.C. ise dün polise teslim oldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan M.E.C.’ye ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Birinci fotoğrafta M.E.C., gözaltına alındıktan sonra, polis aracında iki polis arasında otururken görüntülenen failin İkinci fotoğrafta ise, bir odada yüzükoyun yere yatırılmış ve üzerindeki kıyafetlerinin olmadığı görüldü.

DİYARBAKIR BAROSU 'İŞKENCE' DEDİ

Sosyal medyada paylaşılan video ardından harekete geçen Diyarbakır Barosu, bir açıklama yayımladı.

Baro’dan yapılan açıklamada, “Bugün itibariyle kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda, Diyarbakır Emniyetinde meydana gelen işkence vakasına ilişkin Diyarbakır Barosu olarak detaylı bilgiler elde edildikten sonra hukuki süreci başlatacağımızı ve işkence vakasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İDDİALARI YALANLADI: JİLET BULUNDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Atakan Arslan'a tabancayla ateş açıp, şehit eden M.E.C.'nin, dün gözaltına alındığı hatırlatıldı.

M.E.C.'nin, elleri önden kelepçeli halde ekip otosuyla götürüldüğü sırada ağzından çıkardığı jiletle polislere saldırıp, tehdit ettiği ve iç çamaşırının lastik bölümünde ikinci jilet ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan meslektaşımız polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Olayın faili M.E.C. isimli şahıs, yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır. İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup, konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır."

BİR AÇIKLAMA DA İÇİŞLERİ'NDEN

Öte yandan söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı;

''Hafta sonu şehit olan polis ve askerlerimize başşağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddediyoruz.

Türkiye, insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirmiş ve işkenceye sıfır tolerans göstermiştir.

Başta AİHM kararları olmak üzere, ulusal ve uluslararası yargı kararlarında ülkemizde işkence olmadığı açık bir şekilde karar altına alınmış, en son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporlarında, iddia edilenin aksine Türkiye’de işkence bulunmadığı raporlanmıştır.

Diyarbakır’da polisimizi şehit eden katil zanlısının yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlı muhafaza altına alınmıştır.

Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır.

Diyarbakır valiliğince konuya ilişkin basın bilgilendirmesi yapılmıştır.'' ifadelerini kullandı.