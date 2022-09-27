Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunu açıkladı

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirtildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede Patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi. Çevrede endişe yaratan patlama ve silah seslerinin ardından polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

SALDIRININ İLK ANI KAMERADA

Mersin'deki saldırının ilk anlarına ait ortaya çıkan görüntülerde Polisevi önüne gelen bir kadın önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açtı. Ardından kamera kayıtlarına başka bir kadının daha girdiği görüldü. İki saldırgan uzun namlulu silahlarla Tece Polisevi nizamiye nöbet kulübesine ateş açmaya devam etti. O an çıkan çatışma sırasında da kadınlardan birinin yere düştüğü görüntülere yansıdı.

YARALANAN KADIN TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ PATLATTI

Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta ise uzman polisler tarafından imha edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

* Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

* Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.

Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, " Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu da" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiğini açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Mersin Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu hatırlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kimlik belirleme çalışmaları sonucunda teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği belirtilerek, şöyle denildi: