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12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:01:00

Polis, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı hediye etti

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Sultangazi'de polis ekipleri, tam kapanma denetimlerinde polis ekiplerinden kaçan, saklanan çocukların gönlünü almak için 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.

Sultangazi'de polis ekipleri, tam kapanma denetimlerinde polis ekiplerinden kaçan, saklanan çocukların gönlünü almak için 100 çocuğa ayakkabı dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ayakkabıları çocukların evlerine götürdü.Burada çocukların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ekipler, çocuklara hediyelerini verdi.

Çocuklar da polislere teşekkür etti.

Etiketler : Sultangazi polis ramazan bayramı 2021 ramazan bayramı
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