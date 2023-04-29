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29 Nisan 2023 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 09:01:00

Polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alınacak

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Adaylar, 1-19 Mayıs'ta "www.pa.edu.tr" adresi üzerinde e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sınavlarda başarı elde ederek polis eğitim merkezlerinde eğitim gören adaylar polis memuru olarak atanacak.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü polis akademisi öğrenci polis meslek eğitim merkezleri
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