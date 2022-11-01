Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:



Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük olaylardan birinin müsebbibi FETÖ'nün en çok etkilediği teşkilat Emniyet teşkilatımızdır. Bunun üzerine emniyetin eğitim sistemini de tamamen değiştirdik.

Darbe girişiminden bu zamana 38 bin emniyet mensubu ihraç ederek Teşkilatı FETÖ gölgesinden arındırdık.

Emniyet teşkilatımızı yeni göreve başlayanlarla insan gücümüzü tahkim ettik. Polislerimizin çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilere uygun olmasını sağladık.

Polis akademimizin eğitimlerinden uluslararası iş birliklerine kadar bu yaklaşımın tezahhüllerini görmek mümkündür. Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda gittiğimizin göstergesidir. Teşkilatımızın dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hedefinden biri de huzurun kökleştirilmesidir. Bu yüzyıl şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

"UYUŞTURUCU BARONLARINA KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOK"



Terör örgütylerine uyuşturucu baronlarına kaptıracak tek bir evladımız yok. Türkiye cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zata bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim. O türk kaynaklardan esinlenerek ülkemizi büyütme derdimiz yoktur. Biz helali iyi biliriz. Haram size kalsın Ey siyasiler. Bunu da böye bilin.

Sizlerin bu gurur gününde girmeyi hiç istemediğm konulara cevap vermeyi sorumluluğumun bir gereği olarak gördüğüm için değinmek istiyorum. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde yapacağım. Bu hazmedilir bir şey değil.

Bu iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara.



Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyoruz. Satıcılara karşı en küçük bir müsammahamızın olmadığını bizzat içişleri bakanımız söylemiştir. Türkiye bu kirli kanalları büyük ölçüde tıkamıştır. Rekor başarılara sahibiz. Bu hakikatlara rağmen bunları söyleyenler uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Güvenlik güçlerimizin uyuşturucuyla mücadele konusundaki mücadelesinin böyle oyunlara meze olmasına izin vermeyeceğiz. Böyle bir zamanda konuşmamak da dilsiz şeytan olmaktır. Biz dilsiz şeytan olmayacağız.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK DEJENFORMASYONA MARUZ KALAN ÜLKEDİR"

Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan iftiralarla her gün binlerce kişi linç ediliyor. Milyonların hayatı kararıyor. Sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyada tek başına bırakamayız. Türkiye dünyada en çok dejenformasyona maruz kalan ülkedir.

Kızılayda bomba patlatmakla yalan yaymanın hiçbir farkı yoktur. Demokrasimizin güvenliği noktasında her adımı atmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Türkiye, afet ve göç yönetiminde insani, ahlaki, hızlı yöntemlerle dünyada öncü olmaktadır. Ülkemizin fiziki ve dijital güvenlik seviyesini mümkün olduğu kadar genişletiyoruz. Sınır güvenliğini teröristler yanında her türlü hukuk yoluyla sağlıyoruz.

GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle genişletiyoruz. Plaka ve yüz tanıma sistemlerinden de yararlanarak, hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı bir ülke hedefliyoruz. Kimlik belgelerinden pasaportların yenilenmesine kadar attığımız her adımda insanımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltiyoruz.

Polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok önemli görüyorum. Biz milletimize insanı yaşat ki devlet yaşasın derken, bu ülkenin her ferdini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olması sözünü verdik. Bu sözü yerine getirecek adımları atmak tabii ki kolay olmadı.

Ayrıntılar geliyor...

