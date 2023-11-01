VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
LGS tarihi belli oldu
01 Kasım 2023 Çarşamba 07:08:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 07:08:00

Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Kaynak: AA

ABONE OL

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat çifti gözaltına alındı.

İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve aile üyeleri Sıla Doğu ile Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirildi.

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : polat çifti gözaltında kara para aklama iddiası Dilan Polat Engin Polat Kara para aklama
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX