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22 Ağustos 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 10:30:00

PMYO Giriş Sınavı müracaat, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri açıklandı

Kaynak: AA

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PMYO Giriş Sınavı müracaat, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı tarihleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Giriş Sınavı'na katılacak adayların müracaatlarının alınacağı, ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri ve fiziki yeterlilik sınavının uygulanacağı yer ve tarihler açıklandı.

Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 2023 PMYO Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılacak adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle "www.pa.edu.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Adaylar, ilan edilen başvuru merkezlerinde belirlenen tarihlerde müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemlerini yapabilecek.

Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileri tarihte mülakat sınavı aşamasına katılacak.

Adaylara sınav giriş belgesi gönderilmeyecek, internetten yapılan sınav giriş duyurusu, tebliğ niteliği taşıyacak.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü pmyo giriş sınavı yeterlilik sınavı
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