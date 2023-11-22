25 yılı başarıyla geride bırakan Platin Dergisi'nin ilkini 2017 yılında düzenlediği Platin İş Kitapları Ödülleri, Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un ise co sponsorluğunda gerçekleştirilen törenle sahiplerine veriliyor. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katılıyor.
22 Kasım 2023 Çarşamba 20:03:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 20:03:00
#CANLI Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor
Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından verilen Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor.
Ödüller, Platin Dergisi'nin internet üzerinden yaptığı ve 23 Ekim'de sona eren halk oylamasıyla belirlendi. Oylama ile belirlenen 2022-2023 döneminin en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevi ödüle layık görüldü.
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