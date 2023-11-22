CANLI Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 sahiplerini buluyor

25 yılı başarıyla geride bırakan Platin Dergisi'nin ilkini 2017 yılında düzenlediği Platin İş Kitapları Ödülleri, Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un ise co sponsorluğunda gerçekleştirilen törenle sahiplerine veriliyor. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu katılıyor.

Ödüller, Platin Dergisi'nin internet üzerinden yaptığı ve 23 Ekim'de sona eren halk oylamasıyla belirlendi. Oylama ile belirlenen 2022-2023 döneminin en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevi ödüle layık görüldü.