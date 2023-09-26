VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu
Karabağ'da patlama! 290'ı yaralı, 20 kişi hayatını kaybetti
PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü
'İnegöl Terkinler Çetesi' elebaşı yakalandı
Türkevi'nde yatırım resepsiyonu düzenlendi
26 Eylül 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 09:30:00

PKK/YPG'li teröristlerin SMO hatlarına sızma girişimleri püskürtüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişimleri püskürtüldü, 1 SMO mensubu hayatını kaybetti.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettikleri Tel Rıfat ve Münbiç'ten güvenli bölgelerdeki 3 noktaya eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

Türkiye sınırındaki Azez ilçesinin güneyinde bulunan Kelcibrin ve Tuveys köyü ile Bab ilçesinin doğusunda yer alan Çatal köylerinde cephe hattına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda 1 SMO mensubu yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı.

Çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere ayrıca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Terör örgütü PKK/YPG, 7 yılı aşkın süredir işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ve Münbiç'ten SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

Etiketler : tel rıfat münbiç terörist suriye milli ordusu pkk ypg
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX