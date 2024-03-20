Sızma girişiminde bulunan teröristi yakaladı
Kaynak: AA
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'li terörist Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat alanına sızmaya çalışırken yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Zeytin Dalı Harekatı alanına sızma girişimi tespit edilen PKK/KCK-PYD/YPG'li "Rızgar Amed" kod adlı terörist Mehmet Kılıç, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in teknik desteği ile terörist Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.
Suriye Milli Ordusu, terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak yakaladı.
Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.