VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail'den Şifa Hastanesi'ne baskın!
Türk dizileri Çin pazarına girmeyi planlıyor
Deprem bölgesinde 23 bin 104 öğrenciye destek
Sızma girişiminde bulunan teröristi yakaladı
CHP'li Başkan adayından skandal sözler! "Öcalan hain değil"
Timur Cihantimur'un arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
20 Mart 2024 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 12:08:00

Sızma girişiminde bulunan teröristi yakaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'li terörist Mehmet Kılıç'ı Zeytin Dalı Harekat alanına sızmaya çalışırken yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Zeytin Dalı Harekatı alanına sızma girişimi tespit edilen PKK/KCK-PYD/YPG'li "Rızgar Amed" kod adlı terörist Mehmet Kılıç, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in teknik desteği ile terörist Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi.

Suriye Milli Ordusu, terörist Kılıç'ın eylem gerçekleştirmesine izin vermedi ve terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı olarak yakaladı.

Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

Etiketler : smo terör örgütü mehmet kılıç
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX