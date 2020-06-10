PKK/YPG'li 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 1 teröristin Nusaybin'de hudut karakoluna, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. pic.twitter.com/tS2g2DuQxr