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27 Eylül 2021 Pazartesi 09:32:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 09:48:00

PKK'yı 'sıra kimde' korkusu sardı!

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Pençe harekâtlarıyla sınır ötesinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de çatışmaya başladı. Örgütün üst düzey ismi korumalarıyla etkisiz hale getirildi

Mehmetçiğin baskısıyla Kuzey Irak'ta başını kaldıramaz hale gelen PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de çatışmaya başladı.

Sabah'ın haberine göre Peşmergelerin sınır hattında karakol ve askeri üs bölgesi kurup TSK'yla anlık istihbarat paylaşımında bulunması, keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürütmesi teröristleri iyice köşeye sıkıştırdı. Hareket alanı giderek daralan teröristler, terör örgütünün Avrupa'daki diplomasi ayağını yürüten KCK yöneticilerini IKBY ile arabuluculuk üstlenmesi için devreye sokmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

PEŞMERGE VURDU

PKK'lı teröristler son bir ay içinde IKBY'ye bağlı Roj ve Zaravani adıyla bilinen peşmerge özel kuvvetlerine yönelik mayınlı saldırılar düzenlemeye başladı. 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Hakurk sorumluları "Birdal Burhanlı" ile Murat Kalko'nun peş peşe nokta hava harekâtlarıyla öldürülmesi üzerine terör örgütü bu kez Hakurk'a sorumlu olarak örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde Askeri Konsey üyesi Erdal Aslan'ı Kandil'den gönderdi. Terörist Aslan'ın yanındaki iki korumasıyla arazide Hakurk Vadisine giderken örgütle bağlantısının koptuğu ve akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Teröristlerin, IKBY'ye bağlı özel kuvvetler tarafından etkisiz hale getirilmiş olabileceği değerlendirilirken, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan da, "Komutanımızı KDP güçleri ya rehin aldı, ya da öldürdüler, akıbetini öğrenemedik" açıklamasında bulundu.

10 ŞEHİDİN KATİLİYDİ

Terörist Erdal Aslan 2010'da gönderildiği ve 8 yıl kaldığı Bitlis kırsalında, Güroymak İlçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 5'i polis 8 vatandaşı katletmişti. Aslan, Bitlis'in Tatvan İlçesinde emekli Gemi Kaptanı MHP İl Genel Meclis Üyesi 75 yaşındaki Tello Uçak'ın evinin önünde suikast sonucu öldürüldüğü hain saldırıyı da bizzat planlamıştı. Terörist, Tatvan-Hizan arasındaki Güzeldere Bölgesinde de güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ı işkence edilerek kurşuna dizilip bir elektrik direğine asılarak şehit edilmesi olayını bizzat gerçekleştirmişti.

6 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Terörist Erdal Aslan pkk çöküş Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı
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