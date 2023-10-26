PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi
Kaynak: IHA
Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda teröristlere ait malzemeler ele geçirildi.
Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda teröristlere ait malzemeler ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait; 1 adet silah üstü dürbün, 5 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, 1 adet leşker kıyafeti ele geçirilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
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