PKK'nın sinsi mahkeme oyunu! DEAŞ kartını kullanacak

Dış Politika ve Güvenlik Analisti Ömer Özkizilcik ve ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ mahkumlarına yargılama oturumları başlatma planı deşifre etti. Özkizilcik, YPG'nin, DEAŞ terör örgütünü hayatta tutabilmek adına bazı mahkumları serbest bırakacağını söyledi. Özkizilcik, "Mahkeme sürecini kendisi yönettiği için yabancı uyruklu DEAŞ mahkumlarını serbest bıraktığında, uluslararası alana; '10 sene ceza yemişti, bizim yasalarımıza göre şöyle şöyle oldu' diyecek. Mahkumların serbest bırakılması için zemin hazırlayan YPG, bu mahkemelerle kendisinin bir devlet olduğunu ve özerk yönetim anlamında tüm devlet fonksiyonlarını yerine getirebildiğini, uluslararası alana kendi meşruiyetini göstermek istiyor" dedi.

BATI SÜRECE DAHİL EDİLMEK İSTENİYOR

Oytun Orhan ise "Birçok ülkenin vatandaşı burada DEAŞ militanı olarak yer alıyor. Bunlar konusunda müzakere yürütülmesi, bunların iadesi meselesi batının PKK'ya dönük ilgisini canlı tutmaya yarıyor. Mahkemelerin kurulması, Batı'nın da bu sürece dahil edilmesi anlamında bir çaba olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.